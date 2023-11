London - Alessa-Catriona Pröpster aus Kaiserslautern hat die Bahnrad-Champions-League auf dem zweiten Platz beendet.

Die Teamsprint-Europameisterin konnte auf der fünften und letzten Station in London Spitzenreiterin Ellesse Andrews aus Neuseeland nicht mehr in Gefahr bringen. Die Keirin-Weltmeisterin setzte sich in der Kategorie Sprint Frauen mit 173 Punkten vor Pröpster (154) und Martha Bayona aus Kolumbien (127) durch.

Im ausverkauften Velodrom von London konnte Pröpster auf der letzten Station der Serie nicht ganz an die starken Leistungen und Ergebnisse der Vorwochen anknüpfen. Am Vortag hatte die 22-Jährige den Sprint an gleicher Stelle gewonnen und nochmals kurzzeitig die Spitzenposition übernommen. Mit Platz zwei sicherte sich Pröpster aber eine Prämie von 15.000 Euro und fuhr in den zehn Rennen weitere rund 5000 Euro an Preisgeld ein. Einzige deutsche Gesamtsiegerin war 2021 die achtfache Weltmeisterin Emma Hinze, die in diesem Jahr wie Lea Sophie Friedrich auf eine Teilnahme verzichtet hatte.

Die weiteren Siege 2023 gingen an Olympiasiegerin Katie Archibald aus Großbritannien (Ausdauer Frauen), den 13-maligen Weltmeister Harrie Lavreysen aus den Niederlanden (Sprint Männer) und den Kanadier Dylan Bibic (Ausdauer Männer). In dieser Kategorie verbesserte sich der Berliner Theo Reinhardt im Gesamtklassement am Schlusstag auf Platz 15.