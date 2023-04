Bei der Snooker-WM sorgen Aktivisten für einen Zwischenfall. Auf einem der beiden Tische wird erst am Dienstag wieder Billard gespielt.

Sheffield - Ein Protest von zwei Aktivisten hat für eine Unterbrechung des Spielbetriebes und eine Verschiebung bei der Snooker-Weltmeisterschaft in Sheffield gesorgt.

Ein Mann sprang am Montagabend im Crucible Theatre in Sheffield auf einen der beiden Billardtische. Aus einem Beutel verteilte er eine orangefarbene, pulverartige Substanz auf dem Tisch. Dort hatte am dritten Turnierabend das Match zwischen Robert Milkins und Joe Perry begonnen.

Die Partie wurde zunächst unterbrochen und der Tisch mit einem Staubsauger gereinigt. Er sollte dann mit einem frischen Tuch bezogen werden. Während es zunächst in der Arena hieß, das Match solle so schnell wie möglich fortgesetzt werden, teilte die World Snooker Tour später mit, die erste Session zwischen Milkins und Perry solle nun erst am Dienstagabend beginnen.

Zudem versuchte eine Protestierende, auf den anderen Tisch zu gelangen. Dies verhinderte der belgische Schiedsrichter Olivier Marteel, der die Frau festhielt, wie auf einem Video zu sehen ist. Dort wurde nach einer 40-minütigen Unterbrechung die vormittags begonnene Partie zwischen dem Nordiren Mark Allen und dem Chinesen Fan Zhengyi fortgesetzt. Zwischen den beiden Tischen gibt es eine Trennwand, die entfernt werden kann.

Die britische Aktivistengruppe „Just Stop Oil“ verbreitete auf ihrem Twitter-Account ein Video der Aktion. Nach Angaben des Senders Sky Sports wurden ein 30 Jahre alter Mann und eine 52 Jahre alte Frau nach dem Protest festgenommen. Beide trugen weiße T-Shirts, auf dem des Mannes ist der Name der Gruppe zu erkennen.