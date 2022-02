Quarterback Rodgers wertvollster Spieler der NFL-Hauptrunde

New York - Quarterback Aaron Rodgers ist zum vierten Mal in seiner Karriere zum wertvollsten Spieler der National Football League gewählt worden.

Der 38 Jahre alte Profi der Green Bay Packers hatte den MVP-Titel auch in der vergangenen Saison geholt und wurde nun ungeachtet der Kontroverse um seine fehlende Corona-Impfung erneut ausgezeichnet. Das gab die NFL drei Tage vor dem Super Bowl bekannt.

Das frühe Aus der Packers in den Playoffs spielt für die Wahl zum wertvollsten Spieler der Hauptrunde keine Rolle. In der regulären Saison belegten die Packers, bei denen auch der Deutsch-Amerikaner Equanimeous St. Brown im Kader steht, wie in der vergangenen Saison Rang eins in der NFC, scheiterten dann aber in ihrem ersten Playoff-Spiel unerwartet gegen die San Francisco 49ers. Rodgers ist erst der zweite NFL-Spieler der Geschichte, der auf vier MVP-Titel kommt. Rekordhalter ist Peyton Manning mit fünf.