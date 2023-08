Berlin - Der deutsche Radprofi Michel Heßmann aus Münster ist nach einer positiven Dopingprobe suspendiert worden.

Wie sein Team Jumbo-Visma mitteilte, wurde bei einer Trainingskontrolle am 14. Juni in Deutschland ein Diuretikum nachgewiesen. Die Mittel regen die Harnproduktion an und sorgen so für die Entwässerung des Körpers.

Der 22-Jährige aus dem Team von Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard hatte in diesem Jahr beim Giro d'Italia sein Debüt bei einer Grand Tour gegeben, nachdem er 2020 Europameister mit der Mixed-Staffel geworden war. Bei Jumo-Visma hat Heßmann noch einen Vertrag bis 2024.