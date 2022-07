Radstar van Aert tauscht Luft gegen Grünes Trikot

Gab sein Grünes Trikot nach Etappenende an einen Fan weiter: Wout van Aert.

Col du Granon - Tauschgeschäft der besonderen A(e)rt: Nach der turbulenten elften Etappe der Tour de France am Mittwoch hat der belgische Radstar Wout van Aert einem Fan aus eigener Not noch eine unverhoffte Freude gemacht.

Als der 27 Jahre alte Jumbo-Visma-Profi nach der Bergankunft auf dem 2404 Meter hohen Col du Granon auf der Abfahrt in Richtung seines Teambusses war, bemerkte der insgesamt achtmalige Tour-Etappensieger einen Luftverlust an seinem Hinterreifen. Direkt nach dem Anhalten bekam van Aert Hilfe von einem an der Straße stehenden Hobbyradler, der dem Führenden der Punktewertung seine Luftpumpe zur Verfügung stellte.

„Ich habe mein Grünes Podiumstrikot mit einem unbekannten Fan gegen "lebensrettende" Luft getauscht. Heute war ein guter Tag“, twitterte van Aert und versah den Tweet mit einem breit grinsenden Smiley mit Sonnenbrille. Bilder anderer Fans auf Twitter dokumentieren den ungewöhnlichen Tausch. Zuvor hatte van Aert die anspruchsvolle Alpen-Etappe lange als Ausreißer mitbestimmt. Den Tagessieg und zugleich das Gelbe Trikot hatte sich am Ende van Aerts dänischer Teamkollege Jonas Vingegaard gesichert. Zumindest für den hilfsbereiten Fan dürfte jedoch Grün die Farbe des Tages bleiben.