Die Australian Open in Melbourne verpasst Rafael Nadal wegen einer Verletzung. Doch schon bald will er sein Comeback geben.

Rafael Nadal plant Comeback beim Tennis-Turnier in Doha

In diesem Jahr will Rafael Nadal seine ruhmreiche Tenniskarriere beenden - vorher plant er noch ein Comeback.

Doha - Rafael Nadal will beim ATP-Turnier in Doha auf die Tennis-Tour zurückkehren. Der 37 Jahre alte Spanier steht auf der Meldeliste für die Veranstaltung vom 19. bis 24. Februar, wie die Organisatoren mitteilten. Nadal hatte zu Beginn des Jahres nach fast einjähriger Verletzungspause in Brisbane sein Comeback gegeben. Bei der Viertelfinal-Niederlage gegen den Australier Jordan Thompson zog er sich aber eine Muskelverletzung zu und sagte deshalb seinen Start bei den derzeit laufenden Australian Open ab.