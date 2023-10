Die Las Vegas Raiders holen ihren zweiten Saisonsieg in der NFL - auch, weil der Stuttgarter Jakob Johnson in einer Szene seinen Job außerordentlich gut erledigt.

Las Vegas - Die Las Vegas Raiders haben gegen die Green Bay Packers ihren zweiten Saisonsieg geholt und die jüngste Niederlagen-Serie gestoppt. Beim 17:13 hatte der Stuttgarter Jakob Johnson großen Anteil am vorentscheidenden zweiten Touchdown der Raiders, als er den Weg für Josh Jacobs freiblockte. Für die Packers war es nach der Pleite gegen die Detroit Lions vor einer Woche die zweite Niederlage in Serie, beide Teams haben nun eine Ausbeute von zwei Siegen nach fünf Spielen in der NFL-Saison.

„Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Je mehr man sich ans Gewinnen gewöhnen kann und das zu einem Teil seiner Identität machen kann, hilft dir das auf dem Weg durch die Saison. Weiter zu gewinnen, das ist, um was es geht“, sagte Passempfänger Davante Adams nach dem Duell mit seinem Ex-Team beim TV-Sender ESPN. Ein Sonderlob gab es von ihm für die starke Leistung von Verteidiger Maxx Crosby. „Maxx ist ein Monster. Er ist ein Gamechanger. Ich habe mit vielen großartigen Spielern gespielt und ich habe niemanden gesehen mit so viel Stolz und so viel Können in dem, was sie tun.“

Auch wegen Crosbys Auftritt erlebte Jordan Love als Quarterback-Nachfolger von Aaron Rodgers bei den Packers einen schwierigen Abend mit vielen Frustmomenten. Am Ende standen bei ihm drei Interceptions und kein Touchdown-Pass. Den einzigen Touchdown für die Gäste erlief AJ Dillon, die weiteren Punkte besorgte Kicker Anders Carlson mit zwei Field Goals und einem Extrapunkt. Sein Bruder Daniel Carlson vergab für die Raiders dagegen zwei Field-Goal-Versuche, konnte am Ende der Partie aber dennoch jubeln.