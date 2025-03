Melbourne - Ralf Schumacher (49) hält einen Formel-1-Titelgewinn von Lewis Hamilton bereits in seinem ersten Jahr bei Ferrari für „sehr unrealistisch“. Der ehemalige Formel-1-Pilot und jetzige TV-Experte sagte in einem Gespräch der Deutschen Presse-Agentur vor dem Saisonauftakt: „Ich weiß nicht, warum. Aber irgendwie habe ich eher das Gefühl, dass es Charles Leclerc ist, wenn es einer im Ferrari schafft.“

Hamilton wechselte nach der vergangenen Saison von Mercedes zum italienischen Traditionsteam. Mit bisher sieben Titeln, sechs davon holte er mit den Silberpfeilen seit 2013, ist er zusammen mit Ralf Schumachers Bruder Michael Rekordweltmeister der Motorsport-Königsklasse.

Mit 105 Grand-Prix-Siegen und 104 Pole Positionen ist er alleiniger Rekordmann. Im Alter von 40 Jahren hofft Hamilton nun auf eine neue Ära im Ferrari, nachdem seit 2021 Max Verstappen im Red Bull die Fahrer-WM Jahr für Jahr gewonnen hat.

Schumacher: Leclerc wird seinen Heimvorteil nutzen

„Wenn man in ein neues Team kommt, dauert es mindestens sechs bis acht Monate, bis man das ganze Umfeld für sich wirklich perfekt nutzen kann und sich kennt – egal, wie schnell man sich wohlfühlt und egal, was man tut“, erklärte Ralf Schumacher: „Zumindest war das meine Erfahrung.“

In dieser Zeit werde Leclerc seinen Heimvorteil nutzen können. Der gebürtige Monegasse, der auch fließend Italienisch spricht, fährt bereits seit sechs Jahren für Ferrari. Den WM-Titel gewann Leclerc noch nie.

Die neue Saison beginnt am 16. März mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne. Insgesamt stehen 24 Grand Prix an, das Finale steigt am 7. Dezember in Abu Dhabi.