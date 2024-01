Bad Gastein - Snowboarderin Ramona Hofmeister hat ihre Topform einmal mehr bestätigt. Sie gewann den Parallelslalom in Bad Gastein und feierte damit ihren vierten Sieg im fünften Rennen der Saison. Im Finale setzte sie sich knapp gegen die WM-Dritte Sabine Schöffmann aus Österreich durch.

Hofmeister, die im Viertelfinale des Flutlicht-Events ihre Teamkollegin Melanie Hochreiter bezwungen hatte, baute durch den 19. Weltcup-Sieg ihrer Karriere auch die Führung im Gesamtklassement aus. Schon 2020, 2021 und 2022 schloss sie den Winter jeweils als beste Raceboarderin ab. In ihrer aktuellen Verfassung ist die 27-Jährige erneut die große Favoritin auf den Gewinn des Gesamtweltcups. Es sei eine „unglaubliche Saison bisher“, sagte sie.

Baumeister scheitert im Viertelfinale

„Der Sieg geht an meine Mama. Ich möchte mich für alles bedanken“, erklärte Hofmeister. Ihre Familie und ihr Freund hätten sie an der Strecke unterstützt. Der neunte Platz in Scuol in der Schweiz am vergangenen Wochenende sei ein „Ausrutscher“ gewesen. Sie sei „richtig stolz“ auf ihre derzeitigen Leistungen und fühle sich „mental ziemlich stark“.

Bei den Männern scheiterte Stefan Baumeister im Viertelfinale. Den Sieg sicherte sich der Italiener Maurizio Bormolini.