Trainer Toni Söderholm und der EHC Red Bull München sind in der Champions League ausgeschieden.

München - Eishockey-Meister EHC Red Bull München ist als letzter deutscher Vertreter im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden.

Die Münchner verloren das Rückspiel beim Schweizer Champion Genève-Servette HC mit 1:3 (1:0, 0:1, 0:2). Das Hinspiel hatten die Bayern daheim mit 3:2 gewonnen. Diesen Vorteil konnten sie in der zweiten Partie nun aber nicht nutzen.

Vor 5527 Zuschauern hielt das Team von Trainer Toni Söderholm bis in die Schlussphase ein 1:1, was zum Weiterkommen gereicht hätte. Dann aber sorgten Josh Jooris und Tanner Richard im letzten Drittel mit zwei Treffern für die Entscheidung zugunsten der Eidgenossen. Andrew MacWilliam hatte München im ersten Abschnitt in Führung gebracht.

Vor München waren im Achtelfinale am Dienstag schon die Adler Mannheim gegen die Rapperswil-Jona Lakers aus der Schweiz sowie der ERC Ingolstadt gegen die Växjö Lakers aus Schweden ausgeschieden.