1700 Athleten beim Magdeburg-Marathon im Stadtpark

1700 Teilnehmer sind am Wochenende beim 17. Magdeburg-Marathon an den Start gegangen. Organisator Ralf Eger und sein Team von der VLG 1991 bekamen von den Läufern durchgängig eine gute Resonanz. „Das Feedback der Läufer ist positiv. Die Strecke war bei Sonnenschein angenehm zu laufen“, sagte Eger.

Lukas Reineke - Magdeburg. Für die Zuschauer an der Strecke im Stadtpark bot sich nach dem Ausfall der Veranstaltung im vergangenen Jahr eine Premiere. Coronabedingt hatten die Organisatoren die Veranstaltung entzerrt. Die Läufer gingen sowohl Sonnabend als auch Sonntag in verschiedenen Startintervallen auf die Strecke. „Durch die Startauflösung haben wir auf der gesamten Strecke Läufergruppen gehabt. Dadurch kam es nicht zu Ballungen oder Behinderungen“, sagte Eger. Und so bekam beinahe jeder Starter seinen eigenen Applaus beim Zieleinlauf.