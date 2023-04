Magdeburg - Mychajlo Romanchuk wird auch ganz gut gestaunt haben, nachdem er neulich bei den Swim Open in Stockholm nach 1500 Metern Freistil angeschlagen hatte, dann auf die Anzeigetafel schaute, eine 14:40,21 Minuten hinter seinem Namen aufblitzen sah. Das ist eine überaus starke Zeit, mit der man auch bei internationalen Meisterschaften schon mal eine Medaille gewinnen kann. Es war aber nicht die Zeit, mit der sich der 26-jährige Ukrainer aus der Magdeburger Trainingsgruppe von Bernd Berkhahn an jenem Tag in der schwedischen Hauptstadt durchsetzen konnte. Es siegte ein anderer, ein Ire, der bis dato auf der Weltbühne gar nicht in Erscheinung getreten war.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.