Sie haben Bestzeiten erzielt, sie sind an die Spitze der Welt gekrault: Drei Monate vor der WM in Fukuoka haben die Schwimmer des SCM bei den Berlin Open geglänzt.

Berlin - Lukas Märtens musste sich ans Bassin hinter dem Hauptbecken setzen, um dem Körper für einen Moment Ruhe zu geben. Ausgepowert war er, schlecht war ihm. Aber sein Lächeln verriet, dass ihm an diesem Sonnabend in der Halle im Berliner Europa-Sportpark das erhoffte Glück widerfahren war. Wie Isabel Gose wenige Minuten zuvor. Wie Florian Wellbrock am Abend zuvor. WM-Norm, Bestzeit, deutscher Rekord: Die Athleten des SC Magdeburg sind bei den Swim Open einmal mehr in ihrer eigenen Liga geschwommen. National. Auch international.