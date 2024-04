Martin Bogdanov (am Ball, links ist Diamond Onwuka) überzeugte am Sonnabend einmal mehr mit Leistung und ebenso als Anführer.

Wolmirstedt - Diamond Onwuka von den SBB Baskets Wolmirstedt scheint ein Fan von deutschem Party-Rap zu sein. In jedem Fall sang der Spanier nach dem 79:74 (42:45) gegen die Löwen Erfurt frenetisch zu „Das geht ab“ der Atzen mit. Überhaupt herrschte am Sonnabend nach dem zehnten Heimsieg in Folge ausgelassene Stimmung. Schließlich ist der erhoffte gute Auftakt in den Play-offs der 2. Bundesliga Pro B gelungen. „Der Sieg ist superwichtig für uns“, betonte Trainer Eiko Potthast.