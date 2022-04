Aufsteiger Wolmirstedt will in die Play-offs

Eiko Potthast hat ganz viel Erfahrung im Team. Und einiges an Zukunft. Luca Hammerl heißt zum Beispiel eine Zukunft, er ist gerade mal 17 Jahre, er spielt noch für die Braunschweiger Löwen in der Nachwuchs-Bundesliga. Und das wird auch in den nächsten Monaten so sein. „Er trainiert aber bei uns mit“, berichtet Potthast. „Er hat ein Doppelspielrecht, ist für uns eine gute Ergänzung.“ Und er gehört zu jenen, „die die Region widerspiegeln“. Denn Luca Hammerl ist im Nachwuchs des USC Magdeburg groß geworden.