Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Trotz hochsommerlicher Temperaturen um die 35 Grad waren 3000 Zuschauer in den Herrenkrug gekommen, was Präsident Heinz Baltus so kommentierte: „Bombig. Ich bin begeistert. Die Leute honorieren, welche Arbeit hier geleistet wird.“