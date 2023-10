Erstmals in der Geschichte der Winterspiele werden Helden im Schlitten nicht im Gastgeberland gesucht. Nico Semmler und Christopher Grotheer sind enttäuscht.

Bob- und Rodelwettbewerbe finden nicht in Italien statt

Bobpilot Nico Semmler hat mit seiner Crew im vergangenen Februar in St. Moritz sein erstes WM-Rennen im Vierer bestritten und ist Achter geworden. In St. Moritz könnte er sich auch einen Start bei den Winterspielen 2026 vorstellen.

Magdeburg - Nico Semmler ist gestern nach Berlin gereist, um sich sein neues Gefährt abzuholen. Dessen Name lautet grundsätzlich Bob, es bietet Platz für einen Piloten und drei Anschieber. Geboren wurde er in der Werkstatt des Institutes für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, kurz: FES. Und Semmler, der Bobpilot vom BRC Ilsenburg, freut sich auf sein neues „Baby“. Er hat nämlich einen Wechsel vorgenommen. „Ich hatte zuvor einen Wallner-Schlitten, der war sehr steif. Wenn man ihn aber händeln konnte, war er auch sehr schnell“, berichtet der 26-Jährige. Nur rauscht es sich mit dem FES-Gefährt eben geschmeidiger durch die Eiskanäle dieser Welt – ob im Europacup, im Weltcup, bei einer Weltmeisterschaft oder bei Olympischen Winterspielen, die Semmler wiederum 2026 erstmals befahren will. Seit gestern stellt sich allerdings die Frage nach dem: Wo?