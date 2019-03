Heute Abend wird bei SES wieder geboxt. Und für viele Fans ist das Event im Magdeburger Hotel Maritim die spektakulärste im ganzen Jahr.

Magdeburg l Stolz zeigt Agit Kabayel das von Anthony Joshua hochgeladene Twitterfoto, das ihn mit dem aktuellen IBF-, WBO- und WBA-Weltmeister zeigt. „Good sparring with a Future Champion & European Champion“ („Ein gutes Sparring mit einem zukünftigen Champion und Europameister“) hat der 29-jährige Joshua dazu geschrieben.

Ein Riesenkompliment für den Schwergewichtler aus dem SES-Boxstall, der heute Abend im Magdeburger Hotel Maritim gegen den Ukrainer Andriy Rudenko seinen Europameister-Gürtel verteidigen will.

Über einen Knock-out spricht der 26-Jährige im Vorfeld allerdings nicht. „Das kannst du nicht planen. Deshalb halte ich nichts davon, so etwas vorher anzukündigen. Wenn es mir gelingt, wäre das natürlich ein wichtiges Zeichen an die Boxwelt“, sagt Kabayel, der nicht nur durch das Sparring mit Joshua ein Begriff in der Szene geworden ist. In dieser Woche hat selbst „The Ring“, die legendäre Boxzeitschrift in den USA, über ihn berichtet. Und in dem Artikel erklärt Kabayel voller Überzeugung: „In den nächsten Jahren wird mich keiner ignorieren können. Ich will Weltmeister werden.“

Bilder So lobt Weltmeister Anthony Joshua (M.) auf Twitter das Sparring mit Agit Kabayel (r.).



Im Ring mit Joshua konnte er sich gegen einen der großen Stars im Schwergewicht schon mal beweisen. „Ich war letzten August zwei Wochen da, hatte mit ihm sechs Sparring-Einheiten. Eine Riesenerfahrung. Joshua hat die Klasse, dass er auf jede Situation reagieren kann. Und das ganze Drumherum ist der absolute Wahnsinn. Wir boxen hier vielleicht mal vor 3000 Zuschauern. Bei ihm kommen schon 5000 Fans zum öffentlichen Training und 1000 Leute zur Pressekonferenz. Und beim Kampf gegen Alexander Powetkin waren im letzten September sogar 80 000 im Wembley-Stadion“, erzählt Kabayel.

Unter ihnen auf Einladung von Joshua auch Kabayel selbst. „Er war mit dem Sparring sehr zufrieden. Und als ich auf der Rückfahrt nach Deutschland war, hat er mir die Einladung geschickt. Eine absolute Ehre für mich. Dass mich dort Leute dann sogar erkannt haben und mit mir ein Foto machen wollten, das war unglaublich.“

Hin und wieder schicken sich Joshua und Kabayel auch heute noch über Twitter oder Instagram kurze Nachrichten. Und irgendwann will der gebürtige Leverkusener dem Engländer auch in einem richtigen Kampf gegenüberstehen. Kabayel: „Ich habe im Sparring gemerkt, dass ich mithalten kann und nah dran bin. Der WM-Titel ist mein großer Traum.“

Natürlich auch von Tom Schwarz, der heute gegen den Kroaten Kristijan Krstacic seinen WBO-Interconti-Titel verteidigen will und im zweiten Hauptkampf in den Ring steigt. Dass der 24-Jährige für seinen WM-Traum aber noch viel lernen muss, zeigte ihm Kabayel vor einigen Wochen beim gemeinsamen Sparring in Düsseldorf. Schwarz: „Unglaublich, wie Agit im Ring immer wieder Druck macht. Da konnte ich viel lernen.“