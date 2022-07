Magdeburg: Boxprofi Tom Schwarz hat Corona - Kampf gegen Emir Ahmatovic fällt aus

Eigentlich sollte Boxprofi Tom Schwarz, der für den den Magdeburger Fides-Sports-Boxstall kämpft, am 29. Juli gegen Schwergewichtler Emir Ahmatovic in Ferizaj, einer Stadt im Kosovo, kämpfen. Doch daraus wird nun nichts. Tom Schwarz hat sich mit dem Corona-Virus infiziert.

Magdeburg/Ferizaj (vs) - Am 29. Juli wollte die neue Magdeburger Promotion Fides Sports die Aufmerksamkeit der Boxfans aufs kosovarische Ferizaj lenken. Im „Palestra Bill Clinton“ sollte es unter dem Motto „The Show Must Go On“ zum hoch antizipierten Top-Duell der beiden Schwergewichtler Tom Schwarz und Emir Ahmatovic kommen. Nun gibt es schlechte Nachrichten aus Magdeburg: Tom Schwarz wurde positiv auf das Coronavirus getestet und der Kampf mit Ahmatovic muss verschoben werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Deutscher Profiboxer Tom Schwarz hat Corona

„Trotz entsprechender Vorkehrungen sowie Reduzierung von Kontakten in der Vorbereitungshase, hat es Tom leider erwischt“, so Promoter Burim Sylejmani. „Bereits vergangene Woche fühlte er sich nicht gut und wurde bei Fr. Dr. Anton mit Anzeichen auf eine eitrige Angina vorstellig, woraufhin er behandelt wurde. Zwar verbesserte sich sein Zustand kurzfristig, allerdings hielt dies nur einige Tage. Als er erneut zum Arzt ging, wurde eine schwere eitrige Bronchitis diagnostiziert und er wurde auch noch positiv auf Covid-19 getestet.“

„Es tut uns für die Boxfans besonders leid, die sich auf diesen Schwergewichtskracher gefreut haben. Leider kann es immer wieder zu Zwischenfällen kommen, davor ist keiner gefeit“, sagte Nadine Rasche, die das Event zusammen mit ihrem Team seit Wochen energisch plant. Statt Schwarz vs. Ahmatovic wird nun der Kampf zwischen Elvis Hetemi und Deniz Altz um die Internationale Deutsche Meisterschaft des BDB im Supermittelgewicht zum „Main Event“ des Abends, heißt es in der Pressemitteilung des Fides Sports vom 23. Juli.

Kampf Schwarz vs. Ahmatovic wird nachgeholt

Sylejmani plant jedoch, den Kampf Schwarz vs. Ahmatovic, um den vakanten WBA Continental-Titel, nachzuholen: „Wir arbeiten an einer Verschiebung des Kampfes zwischen Tom Schwarz und Emir Ahmatovic und geben einen Termin alsbald bekannt. Zunächst muss Tom aber erstmal wieder fit werden.“