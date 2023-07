Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kassel/Magdeburg - Die Meisterin hat die Vizemeisterin umarmt, lange und innig. Hat ihr applaudiert. Hat sie beglückwünscht. Chelsea Kadiri vom SC Magdeburg hat für die große Überraschung bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Kassel gesorgt. Sie ist in 11,33 Sekunden über die 100 Meter zur Silbermedaille gesprintet. Nur Gina Lückenkemper war am Samstagabend im Auestadion nicht zu schlagen (11,03). Nicht nur Kadiri selbst, sondern auch ihr Trainer war „mega stolz“ auf die Leistung der 17-Jährigen. „Das war eine unfassbare Vorstellung, die wir selbst so nicht erwartet hatten“, sagte Matthias Lindner.