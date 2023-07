Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kassel/Magdeburg - Irgendwann und irgendwo ist Chelsea Kadiri ein Satz zu Ohren gekommen, der besagt: „Man ist sehr schnell, wenn es sich am leichtesten anfühlt.“ Am Sonnabend hat sie für diese Weisheit aus dem Leben der Leichtathletik die Bestätigung erhalten. Die 17-Jährige vom SCM lief leichtfüßig zur Silbermedaille bei den deutschen Meisterschaften in Kassel. Sie erhielt dafür Applaus und eine Umarmung von Siegerin Gina Lückenkemper. Neun Jahre trennen beide im Alter und drei Zehntelsekunden trennten beide in der Finalzeit voneinander. Die 26-jährige Europameisterin, die in Budapest (19. bis 27. August) das erste Einzelfinale bei einer Weltmeisterschaft anpeilt, gewann in 11,03 Sekunden.