Die SBB Baskets Wolmirstedt spielen an diesem Sonnabend in der heimischen Halle. Ab dann nehmen sie sich für die kommenden Wochen zielstrebig etwas vor.

Wolmirstedt - Coach Eiko Potthast verfolgt mit seinen SBB Baskets Wolmirstedt in der 2. Bundesliga Pro B einen ambitionierten Plan. Dieser bezieht sich auf die verbleibenden Partien in diesem Kalenderjahr. „Wir wollen einen Run starten bis Weihnachten“, betont der Trainer. Fünf Begegnungen stehen in diesem Zeitraum noch an – beginnend an diesem Sonnabend daheim gegen den SC Rist Wedel (18 Uhr). Potthast verdeutlicht: „Wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen.“