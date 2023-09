Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt - Jüngst stand für Trainer Eiko Potthast und sein Team der SBB Baskets Wolmirstedt ein spezieller Termin an. Denn die Mannschaft aus der drittklassigen 2. Bundesliga Pro B kam in einem Magdeburger Autohaus zusammen. Dort empfing der Verein seine Sponsoren in lockerer Atmosphäre zur Saisoneröffnung. So legte zum Beispiel ein DJ auf. „Die Veranstaltung soll zum Basketball passen, der ja eine Lässigkeit mitbringt“, beschrieb Geschäftsführerin Cindy Rössel das Ambiente.