Florian Wellbrock (v.) hat sich vorzeitig aus dem Medaillenkampf über 800 Meter verabschiedet, Lukas Märtens hofft derweil auf sein zweites Edelmetall in Fukuoka.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Fukuoka/Magdeburg - Wunder waren nun wirklich nicht zu erwarten von Isabel Gose. Nicht über die 1500 Meter Freistil. Bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka (Japan) ist sie am Dienstagmittag (MESZ) auf den sechsten Platz gekrault. Über eine Strecke, die sie im internationalen Maßstab zuvor noch nie absolviert hatte. Beim Sieg von Katie Ledecky (USA/15:26,27) schlug die 21-Jährige vom SC Magdeburg als drittschnellste Europäerin nach 15:54,58 Minuten an und stellte damit eine persönliche Bestleistung auf. Wieder einmal. Schon über die 400 Meter war sie mit 4:03,02 Minuten sogar zum deutschen Rekord gekrault.