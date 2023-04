Kanute Moritz Florstedt vom SCM fährt als Führender in der nationalen Qualifikation zur zweiten Rangliste nach Duisburg. In Gedanken ist er schon einige Schritte weiter.

Moritz Florstedt ist bei der ersten Rangliste an die Spitze gepaddelt und will die Position auch am Wochenende verteidigen.

Magdeburg - Selbst das größte Pech könnte Moritz Florstedt auf seinem Weg in die Nationalmannschaft nicht mehr aufhalten. Er könnte ja an diesem Freitag und Sonnabend auf der Regattastrecke in Duisburg ins Wasser fallen, er könnte einen Paddelbruch erleiden. Als Führender in der deutschen Rangliste nach der ersten Qualifikation dürfte ihm all das trotzdem nicht zum Verhängnis werden. Aber an Pech denkt der Kanute vom SC Magdeburg natürlich.