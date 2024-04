Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Duisburg/Magdeburg. - Wie sehr die nationale Rangliste der Kanuten auf Paris ausgerichtet ist, erkennt man allein an den Nominierungsrichtlinien für die Olympischen Spiele (25. Juli bis 11. August). Vorgegeben sind zum Beispiel Platzierungen und Fahrzeiten für Athleten, die wiederum unterteilt wurden in Medaillengewinner der vergangenen Weltmeisterschaften und in Paddler, die bei jenen Titelkämpfen in Duisburg dem deutschen Verband (DKV) zumindest einen Startplatz in Frankreich gesichert haben. Zu Letzteren gehört auch der Kajak-Zweier der Männer über 500 Meter, womit Moritz Florstedt vom SCM ins Spiel kommt. Nach dem ersten Teil der deutschen Qualifikation am Wochenende in Duisburg ist klar: Er ist noch im Spiel. Aber er wäre gerne als Führender zum zweiten Ranglisten-Teil in zwei Wochen erneut in Duisburg gefahren, wenn er wiederum in zwei Einer-Rennen (500 m) gefordert ist. Stattdessen erwartet ihn ein echter Showdown auf der Wedau.