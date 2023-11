Bill Borekambi wird am Sonnabend wieder im Aufgebot der SBB Baskets Wolmirstedt stehen. Der Akteur kann dabei helfen, gegen die erfahrenen Berlin Braves in der 2. Bundesliga Pro B zu bestehen.

Wolmirstedt - Für die SBB Baskets Wolmirstedt läuft es in dieser Saison gegen die Topteams, zu denen sie eigentlich auch gehören wollen, eher schlecht. So musste die Mannschaft von Headcoach Eiko Potthast seine drei Niederlagen in den bisherigen sechs Saisonspielen in der 2. Bundesliga Pro B gegen die tabellarisch drei besten Teams hinnehmen: Auf ein 71:73 im Derby bei den BSW Sixers (3.) folgten ein 92:93 gegen die Bayer Giants Leverkusen (2.) und dann am vergangenen Sonnabend ein 84:96 beim Tabellenführer Rheinstars Köln.