Die DTM ist zurück in der Motorsport Arena: Eine Sehnsucht erfüllt sich

Magdeburg - Ralph Bohnhorst mag den Rausch der Geschwindigkeit. Und ganz besonders, wenn er selbst am Steuer sitzt. So reist der einstige Sidecar-Pilot regelmäßig nach Bonneville nahe Salt Lake City (USA), um auf dem Salzsee seinen „Streamliner“ in neue Tempo-Sphären zu steuern. Bei 330 Stundenkilometern liegt sein aktueller Weltrekord auf dem Motorrad, 540 sollen es werden.