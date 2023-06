Die Spitzenduelle des SSV Samswegen steigen in der Fremde

Stefan Bruse kann auch in der kommenden Saison auf die Leistung von Annika Pilz hoffen. Nur für einen Heber muss der Sportliche Leiter des SSV einen Ersatz finden.

Samswegen - Mit einem lösbaren Auftaktprogramm beginnt für das Sextett des SSV Samswegen am 14. Oktober die Saison 2023/24 in der 1. Gewichtheber-Bundesliga. Dem Heimkampf gegen den Athletik-Club Potsdam mit den zuletzt nur um Haaresbreite in der deutschen Eliteliga verbliebenen Potsdamern

folgt am 4. November der Auswärtsauftritt beim Aufsteiger SV Grünstadt. Das geht aus den kürzlich veröffentlichten Ansetzungen des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber (BVDG) hervor.