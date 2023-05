Itzehoe/Wolmirstedt - Für die SBB Baskets Wolmirstedt geht es in den Play-offs der 2. Bundesliga Pro B im Modus „best-of-three“ über die volle Distanz. Denn auf den 96:77-Sieg am Freitagabend über die Itzehoe Eagles vor heimischer Kulisse folgte zwei Tage später beim Wiedersehen in Schleswig-Holstein eine 70:83 (29:44)-Niederlage, bei der die Basketballer „einen guten Start“ hatten, aber in der Folge „den Zugriff auf die Partie verloren“ sowie sich „offensiv schwergetan“ haben, analysierte SBB-Trainer Eiko Potthast. Damit steht es nach zwei Partien 1:1 und beide Mannschaften treffen sich am Freitag ab 19.30 Uhr in der Halle der Freundschaft. Dort bestreiten sie das Entscheidungsspiel um den Einzug ins Halbfinale.

