Schönebeck - Christoph Harting hat sich brav bedankt für das Kompliment zu seiner Figur. Dabei „war ich in meiner Karriere noch nie so schwer“, erklärte der Diskus-Olympiasieger von Rio 2016 und nannte auch die Zahl, die ihm die Waage angezeigt hat: 123 Kilogramm. Verteilt auf 207 Zentimeter Körpergröße. Aber das Gewicht half den in den vergangenen Jahren verletzungsgeplagten 33-Jährigen auch nicht, um beim 17. Solecup in Schönebeck wieder nahe an seine einstigen Leistungen heranzuwerfen. Harting brachte die Zwei-Kilo-Scheibe auf 61,30 Meter. Und belegte Platz sieben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.