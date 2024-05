Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle - Am 29. Mai ist der Tag der Wahrheit für die deutschen Leichtathleten. Dann wird der nationale Verband (DLV) die Nominierung für die Europameisterschaften in Rom (7. bis 12. Juni) bekanntgeben. Zumindest in einer Disziplin sind die Würfel bereits gefallen – im Diskuswerfen der Männer. Jörg Schulte, der Bundestrainer in jener Fachsparte, wird dem DLV also Henrik Janssen vom SC Magdeburg, Clemens Prüfer vom SC Potsdam und Mika Sosna von der TSG Bergedorf vorschlagen. Das sind die drei Hünen, die die EM-Norm und zugleich die Olympia-Norm geknackt haben. Janssen freut sich auf das Event in Italien. Er hat allerdings auch ein Problem: „Die beiden Termine kollidieren miteinander“, berichtete er nach seinem Sieg bei den Halleschen Werfertagen am Sonnabend. Der sportliche und der private Termin.