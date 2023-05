Wolmirstedt - Lennard Winter war plötzlich überall. Als es um den Ballgewinn in der Defensive ging, ob durch einen Steal oder per Rebound. Und als es um den Dreier in der Offensive ging. Dem 22-Jährigen gelang in der entscheidenden Phase der Partie so ziemlich alles. Und das alles „nach einer schwachen ersten Halbzeit“, sagte Eiko Potthast. „Dass er danach die ,Eier’ hat, den Ball zu immens wichtigen Dreiern versenkt, zeigt seine mentale Stärke“, betonte der Trainer der SBB Baskets Wolmirstedt, die am vergangenen Freitagabend den Einzug ins Play-off-Halbfinale der 2. Bundesliga Pro B feierten, wo sie nun Rasta Vechta II erwarten. Und den Weg dorthin hätten sie nicht dramatischer gehen können.

