Chemnitz - Tom Dzemski gab alles - aber es hat nicht gereicht. Der SES-Halbschwergewichtler musste sich in einem packenden Fight nach Punkten (114:114, 111:117, 111:117) dem Franzosen Daniel Blenda Dos Santos im Duell um den EU-Titel geschlagen geben. In der mit 1800 Zuschauern ausverkauften Event-Arena „Kraftverkehr“ in Chemnitz lauerten beide Kämpfer in den ersten Runden aus einer sicheren Deckung heraus auf die Fehler des Gegners und kamen kaum zu echten Treffern. Ab Runde sechs wurde der Kampf offener und der Franzose kam zu mehr Treffern. Trotz toller Unterstützung der Fans konnte Dzemski das Kommando im Ring auch nicht mehr übernehmen. „Ich wusste, dass das Ding leider weg ist. Aber ich muss mich nicht verstecken, habe alles gegeben. Er war auch der physisch stärkste Gegner, den ich bisher hatte“, erklärte Dzemski.

