Eggert will bis zu den Olympischen Spielen nichts dem Zufall überlassen

Ilsenburg - Toni Eggert und seine Eliza werden es sich trotzdem gemütlich gemacht haben über die Weihnachtstage in Ilsenburg. Die Familie und Freunde hatten nämlich keinen Zutritt zu den heimischen vier Wänden des Rennrodlers und seiner Lebensgefährtin. So viel Vorsicht muss in der Olympiasaison und in der Corona-Pandemie sein. „Wenn man seit 20 Jahren den Sport betreibt und die Chance groß ist, Olympiasieger zu werden, muss man jedes Risiko minimieren“, sagt Toni Eggert, der Pilot des Doppelsitzers mit Sascha Benecken aus Suhl.