Ein Leben für den Magdeburger Sport: Martin Sanne wird 80

Magdeburg - Die Antwort fällt ihm nicht gleich ein. Martin Sanne schaut aus dem Fenster des Magdeburger Cafés und grübelt. Es stellt sich gerade die Frage nach einem seiner schönsten Momente in seiner Laufbahn als Trainer, erst der SCM-Leichtathleten, ab 1977 sogar als Chefcoach, dann – zwischen 1986 und 1990 – als Verbandstrainer der DDR für die Mittel- und Langstrecke, bevor er ab 1991 als Koordinator am Olympiastützpunkt für alle Sportarten bis 2006 und als Geschäftsführer der MD Reha bis 2010 tätig wurde. Sanne sagt dann: Bärbel Broschat. „Das war die erste Weltmeisterin in der Leichtathletik aus Magdeburg“, begründet er. Sie gewann im August 1980 in Sittard (Niederlande) über 400 Meter Hürden die Goldmedaille. Zugleich der erste große Erfolg für SCM-Cheftrainer Sanne, der heute seinen 80. Geburtstag feiert.