Ein Schaden am letzten Tag bremst Kahlfuß in Kenia nicht aus

Mombasa/Magdeburg. - Zehn anstrengende Tage liegen hinter Michael Kahlfuß und seinem Co-Piloten Roland Bauer. Mit ihrem Trabant P60 haben sie die „East African Safari Classic Rally“in Kenia gemeistert. „Diese Rallye übersteigt alles, was ich bisher erlebt habe“, fasste Kahlfuß zusammen. Für den 60-Jährigen aus Möser war es bereits die vierte Teilnahme an dem Rennen. Doch dieses Jahr toppte die vorherigen Ausgaben. „Kaputte Straßen ist man aus Kenia gewohnt, nicht umsonst gilt die Rallye als eine der härtesten auf der Welt. Aber diesmal war es durch die starken Regenfälle so schlimm, dass einige Straßen gar nicht mehr da waren“, begründet er. Mehrfach mussten die Etappen verkürzt werden, drei Wertungsprüfungen wurden komplett gestrichen. „Manchmal wurde das erst entschieden, nachdem etliche Autos in den Schlammlöchern steckengeblieben waren“, ergänzt er.