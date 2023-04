Die SBB Baskets sind nur einen Sieg vom Viertelfinale der Play-offs in der Pro B entfernt. Die Wolmirstedter treten in Speyer als Favorit an.

Wolmirstedt - In einem Internetforum wurde die Frage gestellt, ob Speyer in Rheinland-Pfalz eine schöne Stadt sei. Und die Antwort salopper Natur lautete: „Speyer ist eine schöne alte Stadt, aber so viel gibt es natürlich nicht zu erleben.“ Das wird sich an diesem Freitagabend ändern, denn zu erleben gibt das zweite Spiel der gastgebenden BIS Baskets im Play-offs-Achtelfinale der 2. Bundesliga Pro B. Und zu erleben gibt es außerdem die SBB Baskets Wolmirstedt. Um 20 Uhr beginnt die Partie in der PDS-Bank-Arena – und Eiko Potthast hofft, dass es auch die letzte gegen Speyer bleiben wird.