Einheit Wernigerode träumt von Sieg gegen Paderborn im DFB-Pokal

Es ist das Spiel der Vereinsgeschichte für Einheit Wernigerode. Am Samstag trifft der Fußball-Oberligist im DFB-Pokal auf Zweitligist SC Paderborn. Der Fünftligist träumt zwar von der Sensation, geht jedoch mit einem Handicap in das ungleiche Duell.

Wernigerode - Im heimischen Mannsberg-Stadion hat der FC Einheit Wernigerode in der vergangenen Pokalsaison Geschichte geschrieben. Erst katapultierte der Fußball-Oberligist im Landespokal-Viertelfinale den klassenhöheren VfB Germania Halberstadt aus dem Wettbewerb (7:6 nach Elfmeterschießen). Dann gelang mit dem 2:1-Halbfinaltriumph gegen den Drittligisten Hallescher FC der nächste große Coup. Und weil der 1. FC Magdeburg in der 3. Liga schon uneinholbar an der Spitze stand, bedeutete dieser zugleich den Einzug in den DFB-Pokal.