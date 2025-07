Er hat es schon wieder getan! Wellbrock vom SCM krault zum zweiten Titel in Singapur

Singapur/Magdeburg - David Betlehem hatte die Flucht ergriffen. In hoher Frequenz schoss der Ungar durch das erneut wellige Nass. Die Tanker waren natürlich immer noch da, die Fähren ebenso, die Hitze sowieso, im Wasser und in der Luft mit mehr als 30 Grad Celsius. Eineinhalb Runden lang peitschte der Ungar beim Freiwasser-Rennen über fünf Kilometer der Konkurrenz voraus. Dann zog Florian Wellbrock schier leicht, schier locker an dem 21-Jährigen vorbei. Jener Wellbrock, der kaltes Wasser schon immer gehasst hat, der im heißen Wasser erneut seine Macht demonstrierte.