Krakau/Magdeburg - Sechs Jahre ist es her, dass Moritz Florstedt zum ersten und bislang letzten Mal unter der Flagge des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) um Medaillen gefahren ist. Damals startete der 21-Jährige vom SC Magdeburg bei den Europäischen Olympischen Jugendfestival (EYOF) im ungarischen Györ. Nun gehört Florstedt wieder zu einem DOSB-Aufgebot. Bei den European Games in Krakau (Polen), wo er am Freitag um 9.28 Uhr seinen Vorlauf im Kajak-Einer über 500 Meter bestreitet. Und idealerweise am Nachmittag um den Einzug ins Samstagsfinale kämpft. „Den Quotenplatz dafür haben wir bei der EM 2022 erkämpft“, berichtete Florstedt. „Für mich ist das eine besondere, eine schöne Situation.“