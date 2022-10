Extrem packende Schlussphase: Doch die Baskets Wolmirstedt behalten die Nerven

Martin Bogdanov (am Ball) und die SBB Baskets feierten am Sonnabend den zweiten Erfolg in Serie.

Wolmirstedt - Die Zuschauer auf der Tribüne fieberten aufgewühlt mit, niemand saß noch auf seinem Platz. An der so emotionalen Stimmung am Sonnabend in der Halle der Freundschaft ließ sich bestens erkennen, wie packend es in der Schlussphase zwischen den SBB Baskets Wolmirstedt und Rist Wedel zuging. Das Finale an jenem Abend war die riesengroße Freude über den dritten Saisonsieg in der 2. Bundesliga Pro B: Denn am Ende setzten sich die Gastgeber mit 102:97 nach Verlängerung durch.