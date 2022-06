Florian Wellbrock vom SC Magdeburg schwimmt und lächelt voraus

Abu Dhabi/Magdeburg - Siegerinterviews machen auch Florian Wellbrock ganz besonders Spaß. Und es ist dann egal, ob er dieses in Magdeburg, Tokio oder Castrop-Rauxel führt. Oder in Abu Dhabi. Denn auch in den Emiraten durfte er sich am Donnerstag durch das Frage-Antwort-Spiel nach seinem Rennen beim letzten Freiwasser-Weltcup des Jahres lächeln. „Es war etwas schwerer als in Tokio, weil es auch schwieriger ist, solch ein großes Feld auseinanderzuziehen“, so Wellbrock. Er hat selbst aber für den Kampf gegen 59 Konkurrenten sein probates Mittel gefunden. Er ist einfach vorausgeschwommen. „Dass mir das noch mal so gelingt wie in Tokio, hätte ich nicht unbedingt erwartet“, sagte der 24-Jährige vom SCM – in Tokio, bei seinem Olympiasieg im August.