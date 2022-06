Der Olympiasieger blickt voraus Florian Wellbrock vom SCM: „Der Weltrekord ist ein langfristiges Ziel“

Olympiasieger Florian Wellbrock steckt mitten in der Vorbereitung auf die Langbahn-Saison 2022. Höhepunkt ist dann die WM in Fukuoka (Japan). Dort möchte sich der 24-Jährige vom SCM nicht wieder so überraschen lassen wie im 1500-Meter-Finale bei den Sommerspielen in Tokio. Im Gespräch mit der Volksstimme ließ Wellbrock die olympischen Rennen Revue passieren und blickte auf die nächsten Ziele voraus.