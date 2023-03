Magdeburg - Florian Wellbrock ist mit einer guten Laune aus dem ersten Tag der Gothaer&Friends-Pokal gegangen. Schlecht wäre sie nämlich gewesen, wenn der 25-Jährige vom SC Magdeburg die 15-Minuten-Marke über die 1500 Meter Freistil nicht unterboten hätte. Wellbrock hat sie allerdings weit unterboten – mit 14:40,18 Minuten, die sogleich den Sieg am Freitagabend in der Elbehalle bedeuteten und mit denen ich er sich direkt an die Spitze der Welt in diesem Jahr katapultierte. Der Schützling von Coach Bernd Berkhahn schlug vor seinem Clubgefährten Lukas Märtens (14:55,45) und vor Oliver Klemet (14:59,06) an, die ebenfalls unter der Norm für die Weltmeisterschaft in Fukuoka (14. bis 30. Juli) geblieben sind.

Das gelang auch Isabel Gose vom SCM, die über die 800 Meter Freistil in 8:23,03 Minuten gewann. Allerdings ist die 20-Jährige wie auch Wellbrock für die Titelkämpfe in Japan bereits qualifiziert. Final werden die Tickets bei den Berlin Open (21. bis 23. April) vergeben. Diesen Nervenkitzel müssen sich Wellbrock, der Olympiadritte, oder auch der Ukrainer Mychajlo „Misha“ Romantschuk nicht mehr geben. „Ich bin bereits qualifiziert für die WM“, berichtete der 26-jährige Olympiazweite von Tokio, der bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr in fantastischen 14:36,10 Minuten die Goldmedaille gewonnen hat. Und der seit einem Jahr in Magdeburg unter Berkhahn trainiert.

Am Freitag war er über seine Paradedistanz nicht am Start: „Wir haben den Fokus auf den Wettkampf in Stockholm nächste Woche gelegt, wenn er mit seiner ukrainischen Nationalmannschaft zusammentrifft“, erklärte Coach Berkhahn zum Plan in der nächsten Woche. Romantschuk startet vom 13. bis 16. April in der schwedischen Hauptstadt.

Ukraine verbietet seinen Sportlern den Start gegen Russen und Belarussen

Romantschuk wird allerdings nicht starten, wenn er gegen Athleten aus Russland und Belarus antreten muss. Die Ukraine hat dieses Startverbot ihrer Sportler am Freitag staatlich angewiesen. Den entsprechenden Kabinettsbeschluss verkündete Minister Oleh Nemtschinow. Zuvor hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) russischen und belarussischen Sportlern den Weg geebnet, unter neutraler Flagge an Wettkämpfen teilzunehmen – als Empfehlung an die Weltverbände, die über deren Start bei ihren Events entscheiden müssen.

Fraglich ist, ob die Schwimm-Weltverband World Aquatics die Sportler aus beiden Ländern zulassen wird. Bernd Berkhahn hat bereits eine Vermutung. „Sicherlich ist es für die Spitzenfachverbände immer abhängig davon, woher das Geld kommt“, sagte der 52-Jährige im Vorfeld des Pokalschwimmens: „So werden sie sich wahrscheinlich politisch daran orientieren, wer in den Verbänden die politische Leitung und die Macht hat. Das sieht im Schwimmverband nicht besonders gut aus.“

Gleichzeitig äußerte der SCM- und Bundestrainer aber einen Wunsch: „Ich hoffe, dass sie die Stimmen der Athleten hören. Und die Athleten sind dagegen, Russen und Belarussen wieder zuzulassen.“ Vor allem jene aus der Ukraine wie Mychajlo Romantschuk.