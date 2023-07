Fukuoka/Magdeburg - Vier Kilometer vor dem Ziel führte Florian Wellbrock mit geschmeidigen Armschlägen und kräftiger Beinarbeit das Feld an, eine Körperlänge trennten ihn von Kristof Rasovszky aus Ungarn. Noch hinter diesem hatte sich ein Trichter gebildet, in der die Konkurrenten in Lauerstellung schwammen. Auch Wellbrocks Trainingspartner Oliver Klemet. Diesmal ließen sie den 25-Jährigen vom SC Magdeburg nicht einfach ziehen, nicht wie vor zwei Jahren in Tokio, als Wellbrock und seine Gegner eine Welt trennten, als der Schützling von Trainer Bernd Berkhahn in Tokio den Olympiasieg über die zehn Kilometer feierte. Diesmal hielten die Kontrahenten mit - bis zur letzten Verpflegung.

Was danach passierte, nennt man eine Demonstration. Und eine Bestätigung dafür, was Wellbrock vor dem Rennen erklärte: „Die Form ist wirklich gut.“ Er schlug am Sonntagmorgen bei der Weltmeisterschaft in Fukuoka (Japan) auf der letzten Runde plötzlich ein Tempo an, dem keiner mehr folgen konnte. Armzug um Armzug baute er seinen Vorsprung aus. Rasovszky und Klemet konnten ihm nicht mehr folgen. Der Magdeburger erreichte nach 1:50:40,3 Stunden das Ziel und feierte damit seinen zweiten WM-Titel nach 2019. Rasovszky folgte mit 18,7, Klemet mit 20,5 Sekunden Rückstand.

Nachdem die beiden Verfolger ebenfalls das Ziel erreicht hatten, holte sie Wellbrock sogleich zum Siegerfoto zusammen. Nicht nur, dass der 26-jährige Ungar und der 21-jährige Klemet im Momochi Seaside Park Silber und Bronze gewonnen haben, alle drei Athleten haben zugleich das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gelöst. Was zugleich für Rob Muffels vom SCM bedeutet: Sein Traum von der Teilnahme an den Sommerspielen ist damit geplatzt.