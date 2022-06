Florian Wellbrock vom SCM und der Genuss eines Sieges

Budapest/Magdeburg - Da saß er nun nach dem Rennen, vor Sonne und Hitze geschützt von einem Zeltdach. Er nahm den Daumen hoch, er lächelte. Er wirkte nicht etwa erschöpft, erst recht nicht erleichtert. Sondern einfach zufrieden mit sich, seiner Leistung und der Schwimm-Welt. Was ist nur passiert bei Florian Wellbrock zwischen seinem leichten Frust über Olympia-Bronze über 1500 Meter Freistil in Tokio im vergangenen Jahr und seinem ersten Einzeltitel bei der Weltmeisterschaft in Budapest am Montag? Einen Titel, den er sich natürlich mit einiger Anstrengung, aber zugleich in vollem Genuss sicherte.