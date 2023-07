Fukuoka/Magdeburg - Um sieben Hundertstelsekunden hat Florian Wellbrock vom SCM seinen dritten Medaillenkampf bei der Weltmeisterschaft in Fukuoka (Japan) verpasst. Nach Gold im Freiwasser über die fünf und zehn Kilometer hatte der 25-Jährige am Dienstagmorgen im Becken der Marine Messe auch den Einzug in den Endlauf über 800 Meter Freistil anvisiert. Sein Trainer Bernd Berkhahn konnte das Aus eines Schützlings im Vorlauf nicht verstehen. „Ich kann nicht erklären, warum. Er war erholt, alles entspannt, eigentlich alles okay.“

Mit 7:45,87 Minuten erzielte Wellbrock die neunschnellste Zeit in der Vorrunde. Er belegte damit nur den fünften Rang in seinem Rennen und musste dem Brasilianer Guilherme Costa den Vortritt lassen. In diesem Vorlauf mit finalem Charakter kraulte Wellbrocks Clubgefährte Lukas Märtens auf Rang drei in starken 7:42,04 Minuten, es war zugleich die drittschnellste Zeit im gesamten Feld, das wie schon über die 400 Meter Freistil vom Australier Samuel Short mit 7:40,90 und vom Tunesier Ahmed Hafnaoui mit 7:41,97 Minuten dominiert wurde.

Der 21-jährige Märtens war entsprechend zufrieden mit dem Ergebnis: „Wenn ich mich an das letzte Jahr erinnere, da bin ich nicht so freudestrahlend angekommen“, erinnerte sich Märtens an das Vorlauf-Aus über diese Distanz bei der WM in Budapest. Diesmal peilt der Berkhahn-Schützling sogar Edelmetall an. „Da kann man schon mal Richtung Medaillen schauen“, schätzte Märtens ob einer Leistung ein. Diese konnte auch sein Trainer nur loben: „Das war einwandfrei, sehr kontrolliert.“

Am finalen Nachmittag des dritten Wettkampftages kraulte Isabel Gose auf den sechsten Platz über die 1500 Meter Freistil. In ihrem ersten internationalen Finale schlug die 21-Jährige nach 15:54,58 Minuten an, was zugleich einen persönlichen Rekord bedeutete. Gose war damit Drittschnellste im europäischen Vergleich. Es gewann Katie Ledecky (USA) in 15:26,27 Minuten.