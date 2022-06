Franziska Hildebrand grüßt derzeit aus der zweiten Liga

Franziska Hildebrand hat in dieser Woche von der Loipe in Idre gegrüßt. Vom einzig schneebedeckten Teil des Wettkampfareals in der schwedischen Stadt. Eigentlich wollte sie lieber aus Östersund grüßen, wo die Biathleten heute ihren traditionellen Auftakt in die Weltcup-Saison bestreiten. Aber ins 260 Kilometer nördlich gelegene Östersund hat es die Köthenerin nicht geschafft – rein sportlich. „Wir hatten noch eine interne Qualifikation“, so Hildebrand. „Bei der habe ich mich zu sehr unter Druck gesetzt“, resümierte sie den Ausscheid vor drei Wochen in Obertilliach (Italien).