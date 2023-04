Für die Kanuten des SC Magdeburg steht das Jahr ganz im Zeichen der Heim-Weltmeisterschaft. Um im August in Duisburg dabei zu sein, müssen sie sich bei der Ranglisten-Qualifikation einen Platz in der A-Nationalmannschaft sichern.

Duisburg/Magdeburg - An Karfreitag steht das öffentliche Leben nahezu still. Sogar die Fußball-Bundesliga muss anlässlich des Feiertages auf ihr Freitagsspiel verzichten. Anders sieht es hingegen bei den Kanuten aus. Bei der ersten Rangliste geht es in Duisburg um die Plätze in der Nationalmannschaft. Magdeburgs Bundesstützpunktleiter Björn Bach sieht die Athleten des SC Magdeburg für die Ausscheidungsfahrten gut gerüstet.